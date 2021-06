Kim Kardashian avoue avoir pris de la drogue avant de tourner sa sextape

Dans la première partie de l’émission organisée pour la conclusion de «L’incroyable famille Kardashian» sur la chaîne américaine E! au bout de 20 saisons à l’antenne, Kim Kardashian a reconnu avoir pris de l’ecstasy avant de tourner sa fameuse sextape.

La vidéo, tournée avec son petit ami de l’époque, Willie «Ray J» Norwood, avait créé un scandale lors de sa publication en 2007. Soit la même année du lancement de la première saison de la téléréalité L’incroyable famille Kardashian. C’est pourtant en 2002, lors du 23e anniversaire de Kim Kardashian, que la sextape avait été enregistrée. Selon une partie de la presse people américaine, sa diffusion – et le scandale que cela a généré – a largement participé au succès de l’émission.

Un argument du succès

Interrogée sur ce point, Kim Kardashian a reconnu que leur téléralité n’aurait «probablement pas» eu autant de succès sans cette vidéo. Elle a également avoué avoir réfléchi plusieurs fois à ce qu’elle dirait à ses enfants – North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans – si jamais ils venaient à lui poser des questions à ce propos.

«Je n’ai pas été obligé de le faire pour le moment, et par chance, tellement d’années sont passées et tellement de choses positives se sont passées que cela ne compte plus vraiment. Mais c’est une chose avec laquelle je devrai vivre pour le reste de ma vie», explique Kim Kardashian.

La jeune femme de 40 ans a également précisé croire fermement que tout arrive pour une bonne raison, et que le scandale lui a permis d’apprendre une leçon, même si elle aimerait pouvoir effacer «toutes les choses stupides» qu’elle a pu faire dans sa vie.