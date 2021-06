Kim Kardashian se sent coupable vis-à-vis de Kris Humphries, l'ex-joueur NBA avec lequel elle a été mariée 72 jours

Dans la première partie de l’émission organisée pour la conclusion de «L’incroyable famille Kardashian» sur la chaîne américaine E! au bout de 20 saisons à l’antenne, Kim Kardashian a exprimé ses regrets vis-à-vis de son mariage raté avec Kris Humphries.

Mariée pendant 72 jours à l’ancien joueur NBA de 2,06 mètres, Kim Kardashian a avoué qu’elle devait des excuses à son ex-époux pour la manière dont elle s’est comportée au moment de leur séparation. Si elle a bien essayé de le contacter pour lui faire part de ses regrets, Kris Humphries ne semble pas intéressé par ses états d’âme.

«J’ai essayé de l’appeler pendant des mois», explique la jeune femme de 40 ans. Elle l’a même croisé par hasard dans un hôtel de Beverly Hills alors qu’elle était avec sa fille North, et enceinte de Saint. Mais l’ancien basketteur ne lui a pas donné l’occasion de lui parler. «Je l’ai vu avec ses amis se lever d’une table qui se trouvait juste à côté de la mienne. Eux m’ont salué, et lui m’a juste regardé comme s’il n’avait aucune envie de me parler», poursuit-elle.

Une leçon pour la vie

«J’étais effrayé à l’idée de me séparer. Je m’y suis mal prise. J’ai rompu avec lui de la pire manière qui soit et je ne pouvais pas… je ne savais pas comment faire. J’ai beaucoup appris de cette situation», continue Kim Kardashian. Elle précise également que, Kris Humphries étant très croyant, il ne souhaitait pas divorcer, mais annuler le mariage en prétextant une erreur de procédure à propos de la signature du contrat de mariage.

«Si j’avais été plus mature, j’aurais choisi également l’annulation. J’aurais aimé n’avoir été mariée qu’une fois», réagit celle qui a été l’épouse de Damon Thomas, et plus récemment de Kanye West.

Les sœurs de Kim Kardashian, Khloé et Kourtney, ainsi que sa mère, Kris Jenner, étaient d’accord pour dire qu’elles n’avaient jamais eu l’impression que leur mariage allait durer. Kris Jenner lui avait même suggéré d’annuler leur union la veille de la cérémonie. Ce que Kim Kardashian ne pouvait se résoudre à faire.

«Je me suis dit ‘Ok tout le monde, nous allons filmer la cérémonie pour notre téléréalité. Si j’annule maintenant, je serai à jamais la mariée qui a fui son propre mariage et je vais devenir la risée du monde», confesse-t-elle. Était-ce vraiment mieux d’aller au bout de cette union cauchemardesque ? On ne le saura jamais.