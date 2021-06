Le sprinteur Usain Bolt est l'heureux papa de jumeaux, Thunder et Saint Leo

Un heureux événement pour le sprinter de légende et champion olympique Usain Bolt et sa compagne Kasi Bennett. Le couple a annoncé ce dimanche 20 juin la naissance de leurs jumeaux, deux garçons nommés Thunder Bolt et Saint Leo Bolt.

L’athlète jamaïcain a annoncé l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram avec une photo de famille en ce jour de fête des pères, montrant un emoji représentant un éclair à côté de chacun des noms des garçons en légende de la photo. Il n'a néanmoins pas précisé sur la date de leurs naissances.

Son épouse Kasi Bennett a également posté une autre photo du couple. Ils sont accompagnés de leurs jumeaux et de leur fille Olympia Lightning Bolt, née en mai 2020.