L'épouse d'Antoine Griezmann, Erika Choperena, dévoile une rare photo de leur dernière fille

À l’occasion du deuxième match joué par la France samedi 19 juin contre la Hongrie dans le cadre de l’Euro, l’épouse d’Antoine Griezmann, Erika Choperena a dévoilé un rare cliché de leur dernière fille Alba.

Toute la famille Griezmann vit au rythme du ballon rond et la petite Alba, née il y’a un peu plus de deux mois n’y échappe pas. Erika Choperena a dévoilé une rare photo de sa fille, née comme son frère et sa soeur un 8 avril et affiche le soutien de toute la famille à l’attaquant français pour l’Euro 2020.

Le cliché dévoile la petite Alba de dos, un maillot de l’équipe de France siglé de son prénom et du numéro 7, poste de son père. « Allons-y! Ensemble dans le combat avec ton père», a indiqué en description la blogueuse de mode espagnole.

Ensemble depuis dix ans, le couple vient de fêter ses quatre ans de mariage. Ils sont les heureux parents de Mia 5 ans, Amaro 3 ans et Alba née en avril dernier.

L’attaquant de Barcelone et la blogueuse espagnole protègent l’image de leurs petites têtes blondes et ne dévoilent que rarement des clichées de la famille. Un point en commun avec le milieu de terrain Paul Pogba, qui, à l’occasion de la fête des père dimanche 20 juin, a publié une courte vidéo où l’on peut apercevoir pour la première fois, un cliché de son deuxième enfant.