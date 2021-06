Milla Jasmine placée en garde à vue après une altercation avec des contrôleurs SNCF

Des images de l'arrestation de Milla Jasmine ont circulé sur les réseaux sociaux ce dimanche 20 juin. La star de télé-réalité, aperçue dans «Objectif Reste du Monde» sur W9, a été interpellée le jour-même, sur l'un des quais de la gare de Lyon à Paris et placée en garde à vue.

Des informations confirmées par la jeune femme elle-même sur son compte Snapchat, à sa sortie du commissariat.

L'ex-compagne de Mujdat Saglam a en effet été débarquée d'un train et arrêtée par des agents de la SNCF. Sur les images circulant sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir la star, gilet gris et valises à la main, escortée par deux agents de la compagnie ferroviaire.

Donc là y’a Milla jasmine qui a retardée un train de 1h parce qu’elle exigeait que des personnes portent sa valise et a voulu appeler ses avocats pic.twitter.com/bgv1o7dzIV — Insta : @shayaratv (@bim_bam_boum_) June 20, 2021

Selon les premières informations, l'affaire serait liée à une histoire de valises trop nombreuses. Milla Jasmine a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait porter plainte contre un agent de la SNCF pour violence.

Dans un communiqué publié en story sur Instagram, son agent Magali Berdah a annoncé que «suite aux événements de la garde de Lyon, Milla Jasmine a déposé plainte pour violences commises par une agent de la SNCF. Plusieurs éléments confirment sa qualité de victime».