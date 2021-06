Princes William et Harry : la dispute qui aurait entachée leur relation

L’historien et consultant pour la série Netflix «The Crown», Robert Lancey, a publié de nouveaux chapitres de son livre sur la relation tumultueuse entre les princes William et Harry. Il révèle dans l’ouvrage une dispute qui a tout changé entre les deux frères.

Selon l’historien, les deux frères se seraient déchirés après le dépôt d'une plainte contre Meghan Markle, pour intimidation sur des membres du personnel du palais en 2018. La relation du prince William, 39 ans et du prince Harry 36 ans, unis par le décès tragique de leur mère en 1997, s’était peu à peu dégradée depuis l’officialisation du couple Harry/Meghan. Le « divorce » entre les deux frères aurait été consommé après le mariage du couple en 2018, au moment où une plainte pour harcèlement envers son ancien staff a été déposée contre la duchesse de Sussex. Le couple a toujours nié ces allégations, dénonçant « une campagne de désinformation trompeuse et nuisible ».

William aurait alors confronté son frère sur ces accusations et une dispute « amère et féroce », selon Robert Lancey, aurait alors éclatée. « William a jeté Harry dehors », aurait raconté un ami à l’historien.

Une défense vaille que vaille

« Quand Harry s'est mis à défendre furieusement sa femme, le frère aîné a persisté », peut-on lire dans un extrait de l’ouvrage. « Harry a éteint son téléphone avec colère, alors William est allé lui parler personnellement. Le prince était horrifié par ce qu'on venait de lui dire sur le comportement présumé de Meghan, et il voulait entendre ce que Harry avait à dire ». Les représentants du Palais de Kensignton n’ont cependant pas commenté les allégations faites dans le livre.

Robert Lacey affirme également dans « Battle of Brothers : The Inside Story of a Family in Tumult » que la femme du prince William, Kate Middleton, s’était « méfiée de Meghan dès le début ».

Les nouveaux chapitres ont été publiés quelques jours avant le retour du prince Harry sur le sol anglais, prévu le 1er juillet prochain, pour dévoiler une statue commémorant la vie de leur mère Diana, qui aurait fêté cette année son soixantième anniversaire.