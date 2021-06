Vianney lance une marque de vêtements avec sa mère

Le chanteur Vianney a lancé lundi 21 juin « Vrai », sa marque de vêtements réalisée en collaboration avec sa maman.

« C’est derniers mois j’ai travaillé en secret pour réaliser un de mes rêves d’enfant », a détaillé le chanteur Vianney dans une publication Instagram, révélant son projet de marque de vêtement. Lundi 21 juin 2021, le chanteur a donc officiellement lancé son nouveau projet, nommé « Vrai », bien loin de l’univers de la musique.

Bien avant de se faire connaître, le chanteur a appris la couture et le dessin de vêtement dans une école de stylisme, dont il est sorti diplômé en 2014. C’est donc une sorte de retour aux origines pour le futur papa de 30 ans, véritable affaire de famille où Vianney dessine et sa mère développe la marque.

Dans sa collection, composée de pièces aux couleurs acidulées, on peut notamment trouver un sweat-shirt siglé « Georges, Jacques et Léo », sans doute une référence à Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré ainsi qu’un pull « Barbara, Juliette et Véro » , référence subtile aux chanteuses Barbara, Juliette Gréco et Véronique Sanson.