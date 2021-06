Adrien Brody officialise sa relation avec Georgina Chapman, l'ex-femme d'Harvey Weinstein

La rumeur les disait en couple depuis 2019. L’acteur Adrien Brody et la designer Georgina Chapman, ex-compagne du producteur déchu Harvey Weinstein, ont officialisé leur relation ce 19 juin, en se rendant ensemble au Festival du film de Tribeca, à New York.

La créatrice de mode à la tête de la marque Marchesa, âgée de 45 ans, et l’acteur oscarisé de 48 ans, se sont volontiers prêtés aux traditionnelles photos sur le tapis rouge, à l’occasion de l’avant-première du film Clean, de Paul Solet, dans lequel Adrien Brody a le rôle-titre.

En 2017, Georgina Chapman avait demandé le divorce après dix ans de vie commune avec Harvey Weinstein, après les accusations de multiples viols et agressions sexuelles dont le producteur était accusé. Chapman et Weinstein ont eu deux enfants ensemble : India Pearl, 10 ans, et Dashiell, 8 ans. «J’ai le cœur brisé pour toutes ces femmes qui ont enduré une souffrance immense en raison de ces actes impardonnables, avait déclaré la styliste au lendemain des révélations fracassantes sur son mari. J’ai choisi de quitter mon époux. Prendre soin de mes jeunes enfants est ma priorité et je demande aux médias de respecter ma vie privée.»

Georgina Chapman et Adrien Brody se seraient pour la première fois rencontrés il y a plusieurs années, alors qu’Harvey Weinstein produisait un des films de l’acteur. Au cours des mois qui ont suivi la demande de divorce de Chapman, la star du Pianiste aurait été un vrai «soutien» pour Georgina Chapman. Leur rapprochement amoureux aurait eu lieu en avril 2019, lors un événement organisé par le mannequin Helena Christensen à Porto Rico.