Joanne Linville, l'actrice de Star Trek et Twillight Zone est décédée à 93 ans

L’actrice Joanne Linville, qui avait interprété une commandante romulienne dans la série « Star Trek », est décédée dimanche 20 juin à l’âge de 93 ans.

« Elle a vécu une vie pleine », a déclaré sa famille, qui a annoncé le décès de l’actrice mardi 22 juin 2021. « C’était une personne dont l’esprit, la passion pour l’art et la vie était une inspiration pour tous ceux qui ont eu le plaisir de la connaître. C’était une mère aimante et une grand-mère fière », ont détaillé ses proches dans un communiqué.

Capture Star Trek saison 3 episode 2.

L’actrice, née en janvier 1928 en Californie, s’est fait remarquer dans un épisode resté dans les annales de la série de science-fiction « The Twilight Zone », en 1961. Elle y incarne une jeune femme du sud des États-Unis dans les derniers jours de la guerre de Sécession, et apprend le coût de la guerre et de la haine dans un des célèbres rebondissements de la série devenue classique.

Celle qui fût à l’affiche de plus de 100 films et séries est également connue pour son rôle dans l'épisode 2 de la saison 3 de la série « Star Trek » en 1968. Elle y incarne une commandante romulienne qui tombe amoureuse de Spock (joué par Leonard Nimoy).