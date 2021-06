Justin Timberlake dévoile la première photo de son deuxième enfant, onze mois après sa naissance

Particulièrement discret sur ses enfants, Justin Timberlake a dévoilé la première photographie de son fil Phineas, onze mois après sa naissance.

Un cliché qu’il a partagé sur son compte Instagram à l’occasion d'un rendez-vous particulier : la fête des pères. Le chanteur, marié à l’actrice Jessica Biel depuis 2012, avec qui il a eu un premier garçon en 2015, a en effet posté un tendre message sur la vie de papa, rendant hommage à son père et grand-père : «Être papa, c'est mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Je remercie mes pères et mes grands-pères d'avoir ouvert la voie, d'avoir fait les sacrifices pour que je réalise mes rêves et de m'avoir appris que la VRAIE VIE se déroule dans tous les petits moments. Bonne fête des pères à tous les papas !!!»

Pour illustrer ce qu’il appelle la «vraie vie», il a accompagné ce message de «petits moments», qui laissent voir ses deux garçons, comme l’a repéré Page Six. Le chanteur pose d’abord de dos avec son fils Silas, 6 ans, avant de dévoiler une partie de jeu vidéo montrant cette fois Phineas, en couche culotte au milieu du salon, une manette à la main, comme son grand frère et son papa installés eux sur le canapé.

Un cliché rare, alors même que Jessica Biel et Justin Timberlake ont annoncé l’arrivée de leur deuxième enfant, en janvier 2021, six mois après sa naissance. Une naissance que le couple n’a pas volontairement tenue à garder secrète selon l’actrice, mais qui du fait de l’épidémie de Covid est restée discrète.