Kanye West pense pouvoir former un couple très influent avec Irina Shayk

Les rumeurs de rapprochement entre Kanye West et Irina Shayk ne cessent d’affoler la presse people depuis des semaines. Ce qui serait loin d'être une surprise pour le rappeur.

Selon les derniers détails à propos de leur relation naissante, Kanye West aurait été particulièrement entreprenant avec la jeune femme de 35 ans. «Ils se fréquentent depuis deux mois maintenant, ils parlent, ils se rencontrent, ils s’invitent à des fêtes d’anniversaire. Kanye adore la manière dont Irina est facile à vivre et discrète», révèle une source au site américain US Weekly, précisant que c’est le rappeur qui est entré en contact en premier avec le top model. Dont il admire la carrière.

«Kanye apprécie également le fait qu’Irina soit un mannequin établi et respecté dans le monde de la mode, qu’elle possède un pouvoir informel dans le milieu. Il pense qu’ils pourraient former un couple chic et influent», poursuit cette source.

L’ex-épouse du rappeur, Kim Kardashian, s’est longuement exprimée sur leur séparation ces derniers jours, affirmant qu'elle n'était plus heureuse avec Kanye West dont la décision de partir vivre dans un autre État (que la Californie, ndlr) avait précipitée leur séparation. Selon les rumeurs, elle était au courant du rapprochement entre son ex-mari et Irina Shayk avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Et elle n’aurait aucun problème avec le fait que Kanye West soit en couple avec Irina Shayk.