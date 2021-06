Voici l'objet avec lequel Margot Robbie dort toutes les nuits depuis 30 ans

Invitée de l’émission «The Late Late Show with James Corden» sur la chaîne américaine CBS, Margot Robbie a révélé dormir avec le même objet à ses côtés depuis sa plus tendre enfance.

La comédienne de 30 ans, qui sera prochainement à l’affiche de Peter Rabbit 2 avec Rose Byrne, n’était pas forcément à l’aise au moment de la confession.

«S’il vous plaît que personne ne se sente obligé de faire ma psychanalyse sur le fait que j’ai 30 ans et que je dors avec un lapin toutes les nuits. Et je sais ce que vous allez dire. Cela ne ressemble pas du tout à un lapin. Mais c’est le cas, mais elle a 30 ans, et elle a l’air un peu usé», explique Margot Robbie.

La comédienne a également précisé que seule sa mère avait le droit de toucher et laver son lapin. «Il n’y a que ma mère qui a le droit de la raccommoder et de la laver. Et à cause de la crise sanitaire, je n’ai pas vu ma mère depuis… pratiquement deux ans maintenant. Donc en effet, mon lapin est un peu en loques», poursuit-elle.