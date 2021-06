Britney Spears : son ex Justin Timberlake soutient la chanteuse

Alors que Britney Spears a demandé hier à l’occasion d’une audience publique la levée de sa tutelle, partageant un triste témoignage de ses conditions de vie, elle a reçu le soutien de son ex-compagnon Justin Timberlake.

En couple avec Britney Spears entre 1999 et 2002, l’artiste a posté sur son compte Twitter plusieurs messages témoignant de son soutien sans faille à la chanteuse de 39 ans.

« Après ce que nous avons vu aujourd'hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment. Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps c'était… ce qui lui arrive n'est tout simplement pas bien », a écrit Justin Timberlake dont la relation avec Britney Spears il y a deux décennies, mais aussi leur rupture, avaient largement été médiatisées.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.





Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.





No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Faisant référence au témoignage de Britney Spears, qui a fait part de son désir d'enfant et expliqué ne pas être autorisée à enlever son stérilet, Justin Timberlake - aujourd’hui père de deux enfants et marié à l’actrice Jessica Biel depuis 2012 - a poursuivi : « Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps ».

« Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre son gré… ou avoir à demander la permission d'accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur », a expliqué dans un second message Justin Timberlake, témoin privilégié du travail de la jeune femme à l’époque.

«Jess (Jessica Biel son épouse ndlr) et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille arrangeront les choses et la laisseront vivre comme elle le souhaite», a conclu l’artiste. Et il n’est pas le seul à avoir manifesté son support à Britney Spears.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Mariah Carey, Halsey, Rose McGowan... ont NOTAMMENT réagi

Mariah Carey a également partagé un message assurant la chanteuse de son amour, engageant Britney Spears à « rester forte ».

We love you Britney!!! Stay strong — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Plus en colère, l’auteure-compositrice-interprète Halsey a, de son côté, manifesté dans un langage fleuri sa désapprobation absolue quant à l’ingérence « d’une institution ou d’un individu sur la reproduction d’une personne », espérant par ailleurs que Britney soit «libérée de ce système abusif ». «Elle le mérite plus que tout. J'admire son courage d’avoir parlé pour elle-même aujourd'hui», a fait savoir la chanteuse.

Au casting de la série «Charmed», l’actrice Rose McGowan a elle aussi légitimé la demande de levée de tutelle de Britney : « Britney Spears a parfaitement le droit d'être en colère. Que ressentiriez-vous si votre vie était volée, disséquée, moquée ? Je prie pour qu'elle puisse vivre sa vie selon ses conditions. Arrêtez de contrôler les femmes », a en effet partagé l'ex de Marylin Manson, assurant par ailleurs Britney de son soutien intégral dans une vidéo.

Ces messages de personnalités viennent rejoindre ceux portés par le mouvement Free Britney, qui milite depuis des années pour que Britney Spears puisse vivre librement.