Jennifer Aniston met les choses au clair à propos de sa relation actuelle avec Brad Pitt

Invitée sur la radio américaine SiriusXM, Jennifer Aniston s’est exprimée sur l’état de sa relation avec son ex-époux, Brad Pitt.

Mariée au comédien entre 2000 et 2005 – avant que celui-ci ne la quitte pour Angelina Jolie – Jennifer Aniston s’est rapprochée de son ex ces dernières années. Au point que certains fans se sont demandés s’il n’y avait pas une réconciliation dans l’air. En janvier 2020, lors des SAG Awards, une photo de Brad Pitt tenant la main de Jennifer Aniston en coulisses avait largement participé à alimenter les rumeurs de rapprochement entre eux.

Brad Pitt grabbing into Jennifer Aniston's hand as she walks away from him at the #SAGAwards2020. We're just a few weeks in and I can confidently assert that I've found my favourite picture of the decade. pic.twitter.com/7wBmFPI0aN

— Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) January 20, 2020