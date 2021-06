Salma Hayek révèle pourquoi sa poitrine a grossi

Lors d'une apparition dans le dernier épisode du talk-show «Red Table Talk», Salma Hayek a parlé de la ménopause et des effets secondaires inattendus que celle-ci a pu avoir sur son corps ; et plus précisément sur sa poitrine.

«Je suis [ménopausée] depuis longtemps maintenant. Je pense que c'était au milieu de la quarantaine, je devais passer un test et les questions étaient terrifiantes», a raconté Salma Hayek. «Ils me demandaient des choses comme : 'Est-ce que vos oreilles poussent et y a-t-il des cheveux qui en sortent ?' 'Avez-vous vu pousser une moustache et une barbe ?' 'Êtes-vous facilement irritable ?', 'Pleurez-vous sans raison ?', 'Est-ce que vous prenez beaucoup de poids très rapidement qui ne disparaît pas quoi que vous fassiez ?'», a détaillé l'actrice de 54 ans.

«Et puis ils vous demandent : 'votre vagin est-il sec ?' et je me suis dit : 'Ce n'est pas grave, si tu as des poils qui sortent des oreilles et du nez, une moustache et une barbe, (...) et que tu es de mauvaise humeur toute la journée mais pleure en même temps, personne ne s'approche de ton vagin !' Ça ne fait aucune différence !» s'est-elle exclamée.

«Oui, les seins grossissent beaucoup»

Salma Hayek a ensuite abordé la seule question qu'ils ne lui avaient pas posée, à tort. «'Est-ce que vos seins grossissent ?' Oui. Les seins grossissent beaucoup», a-t-elle expliqué.

«Pour certaines femmes, leurs seins deviennent plus petits, mais il y en a certaines pour qui, lorsqu'elles prennent du poids, leurs seins grossissent», a-t-elle poursuivi. «Pour d'autres femmes, lorsque vous avez des enfants et que vous allaitez, vos seins grossissent et ils ne rétrécissent pas, et dans certains cas, lorsque vous êtes en ménopause, ils repoussent.»

Pour Salma Hayek, «c'est arrivé à chaque étape». L'actrice a noté que «beaucoup de gens» l'ont accusée d'avoir subi une augmentation mammaire au fil des ans, ajoutant : «Je ne les blâme pas, mes seins étaient plus petits». «Tout comme le reste de mon corps», a lancé Salma Hayek. «Mais ils n'ont cessé de grandir. De nombreuses tailles. Et mon dos en souffre vraiment. Peu de gens en parlent», a-t-elle déploré.

La star a déclaré qu'elle avait également traversé des périodes de sautes d'humeur et a noté que «les bouffées de chaleur ne sont pas amusantes» non plus.

Lorsque l'actrice Jada Pinkett Smith a plaisanté en disant que son 50e anniversaire pourrait être la raison pour laquelle elle «pleurait tout le temps» ces derniers temps, Salma Hayek a révélé qu'une autre chose vient avec l'âge et pourrait davantage expliquer cet état.

«Vous savez pourquoi vous pleurez tout le temps ? Parce que vous avez tellement de raisons d'être reconnaissante. Et la gratitude peut vous faire pleurer», a-t-elle déclaré. «En vieillissant, vous ressentez les choses plus profondément, nous nous laissons la possibilité d'être plus sensibles, parce que nous ne nous sentons pas aussi menacés. En devenant plus fort, je pense que vous obtenez le luxe de vous laisser tout ressentir.»