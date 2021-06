Sharon Stone dénonce la compétition entre les actrices et s'en prend à Meryl Streep

En voulant dénoncer la mise en compétition des actrices par l'industrie cinématographique, Sharon Stone s'en est pris personnellement à Meryl Streep, dans une interview accordée au magazine canadien Zoomer.

Les propos de Sharon Stone sur Meryl Streep sont devenus viraux près d’un mois après la publication, le 26 mai 2021 par le magazine canadien Zoomer, de l’interview publiée pour parler du nouveau livre de l’actrice de 63 ans, « The Beauty of Living Twice » (La beauté de vivre deux fois, ndlr). La star de « Basic Instinct » a notamment dénoncé la mise en compétition des femmes actrices par Hollywood, et n’a pas manqué de tacler Meryl Streep, 72 ans.

C’est une question de la journaliste qui a mis le feu aux poudres. « Donc quand vous avez enfin pu travailler avec Meryl Streep, vous avez réalisé… », a-t-elle tenté de questionner la star avant d'etre interrompue.

« J’aime la façon dont vous formulez cette phrase, que j’ai enfin pu travailler avec Meryl Streep. Vous n’avez pas dit « Meryl a finalement eu la chance de travailler avec Sharon Stone », ni que nous avions enfin pu travailler ensemble », a d’abord fait remarquer l’actrice avant de pointer du doigt l’industrie cinématographique.

« Vous dites "Meryl" et tout le monde tombe par terre »

« La manière dont vous avez posé la question est une grande partie de la réponse. Le business à Hollywood a été construit de telle sorte que nous devrions tous envier et admirer Meryl parce que seule Meryl peut être la meilleure. Tout le monde devrait être en compétition avec Meryl », a essayé d’expliquer Sharon Stone.

« Je pense que c’est une formidable femme et actrice. Mais à mon avis, il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses qu’elle. Viola Davis est en tout point l’actrice que Meryl Streep est. Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman. Kate Winslet, pour l’amour de Dieu. Mais vous dites « Meryl » et tout le monde tombe par terre », s’est-elle emportée.

Pique personnelle

« Je suis une bien meilleure méchante que Meryl et je suis sûre qu'elle le dirait », a également commenté l'actrice. Meryl n'allait pas être bonne dans « Basic Instinct » ni dans « Casino » (film qui a valu à Sharon Stone une nomination aux Oscars). (…) On nous a appris que tout le monde n'a pas droit à un siège autour de la table. Une fois que quelqu'un est choisi, personne d'autre ne peut y entrer. »

To be clear; Meryl Streep is one of the greatest actors of all times. Just not to the exclusion of others.



Sharon Stone — Sharon Stone (@sharonstone) June 23, 2021

Face à une vague de réactions indignés par les propos tenus par l’actrice de 63 ans, Sharon Stone est revenue sur ses paroles le 23 juin 2021 sur Twitter. « Pour être claire, Meryl Streep est l’une des plus grandes actrices de tous les temps. Mais pas au détriment des autres », a-t-elle tweeté dans un premier temps, avant de qualifier ses propos d’une « distraction politique de la réalité », dans un second tweet.