Renée Zellweger : qui est son nouveau compagnon ?

Renée Zellweger ne serait plus un cœur à prendre. L’actrice américaine serait en effet en couple avec l’animateur britannique de télévision, Ant Anstead.

Celle qui a incarné Bridget Jones, la plus célèbre des célibataires, aurait rencontré le nouvel amour de sa vie sur le tournage de l’émission «Celebrity IOU : Joyride» de Discovery+, selon des informations révélées par le site américain TMZ. Et le coup de foudre aurait été immédiat, à tel point que la star de 52 ans, oscarisée pour son interprétation de Judy Garland dans le biopic «Judy», aurait fait part de ses sentiments immédiatement à Ant Anstead, tout juste divorcé de son ancienne compagne, la présentatrice Christina Haack.

Renée Zellweger vivrait une belle romance et serait aux petits soins pour son nouveau chéri âgé de 42 ans et père de trois enfants. Toujours d’après TMZ, on l’aurait croisée avec une paire de bottes de travail qu’elle aurait déposées sur le tournage pour Ant.

L’actrice a connu plusieurs histoires d’amour par le passé. Ella a notamment été en couple avec Jim Carrey, Jack White, Bradley Cooper, ainsi que le musicien Doyle Bramhall II dont elle s’est séparée en 2019.