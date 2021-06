Vidéo : Rihanna et A$AP Rocky recalés d'une boîte de nuit

Même A$AP Rocky et Rihanna ne sont pas à l'abri d'un refus. Une vidéo montrant le couple iconique semblant négocier avec un videur de boîte de nuit à New York est devenue virale ce vendredi.

Sur la séquence, l'employé de la discothèque ne semble pas reconnaître les deux artistes pourtant mondialement connus. Selon le site spécialisé de rap, Kultur, A$AP Rocky et Rihanna se sont donc vus refuser l'accès à l'établissement new-yorkais.

Rihanna et A$AP Rocky se sont vus refuser l’accès hier, en boîte de nuit. Le videur ne savait pas qui ils étaient pic.twitter.com/NCyJfaLU5z

Une scène improbable qui, en plus de surprendre et agacer les deux intéressés, a beaucoup fait réagir les internautes.

La plupart se sont amusés de l'absurde de la situation.

" - Bonsoir moi c est Asap Rocky et je suis avec Rihanna on peut entrer ?"





Le videur : pic.twitter.com/hltIdZUYec

— Ethernum (@Eth7rnum) June 24, 2021