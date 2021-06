Une statue en hommage à Johnny Hallyday irrite les Verts parisiens

Johnny Hallyday allumera toujours le feu, y compris dans les débats. Le projet d’une sculpture en hommage au rockeur ne semble pas être du goût d’Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement de Paris.

Afin de rendre hommage à l’idole des jeunes, Kamel Mennour, galeriste parisien spécialisé dans l’art contemporain, a contacté Bertrand Lavier, plasticien reconnu. L’idée : concevoir une statue représentant l’univers de Johnny Hallyday.

Pour l’occasion, l’artiste a rassemblé deux emblèmes du rockeur, décédé en décembre 2017, et a conçu une sculpture représentant une moto et une guitare électrique. Un projet validé par Laeticia Hallyday.

Les Verts grincent des dents

L’œuvre doit être offerte à la Ville de Paris et installée devant l’Accor Arena, anciennement Bercy, sur l’esplanade Johnny-Hallyday, qui doit être inaugurée en septembre. Cependant, Emmanuelle Pierre-Marie, maire écologiste du 12e arrondissement de Paris, a semblé dubitative quant aux emblèmes choisis. « Johnny Hallyday est un immense artiste, et je me réjouissais à l’idée qu’une œuvre représente ce grand chanteur, explique-t-elle au Monde. Là, je suis dubitative. Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley-Davidson, qui symbolise tout autre chose. »

La droite monte au créneau

Censé être examiné le mercredi 23 juin par le conseil d’arrondissement, le dossier a finalement été retiré de l’ordre du jour.

Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’incompréhension de l’opposition qui a hurlé à la « censure verte ». Si l’esthétique pouvait être discutée, Valérie Montandon, élue les Républicains, n’a pas trouvé choquant le symbole choisi pour représenter Johnny Hallyday car, selon elle, « Les motos faisaient partie de la vie de Johnny ».

A noter que la statue bénéficie du soutien d’Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d’Anne Hidalgo. Un débat devrait donc avoir lieu au conseil de Paris afin de valider ce projet qui, sans doute, ravirait les fans de Johnny Hallyday.