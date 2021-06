Booba et Rohff se clashent à nouveau sur Instagram

Les hostilités ont repris entre les deux rappeurs, Booba et Rohff. Et pour cause, ce dernier ne semble pas avoir apprécié le classement partagé par son rival. Ce jeudi 24 juin, ils se sont donc clashés sur Instagram, via leurs «stories» respectives.

Il faut dire que le duc de Boulogne aime bien provoquer ses «adversaires». Et avec le récent classement des 10 projets les plus écoutés de 2021 établi par Spotify, Booba n’a pas pu s’empêcher de sauter sur l’occasion. Bien qu’il apparaisse second du rang juste derrière SCH, avec 147 millions de streams grâce à son dernier opus Ultra, plusieurs de ses rivaux ne figurent pas du tout dans ce top 10.

Booba a donc eu l’idée de s’en prendre à Gims, Damso, Kaaris, ou encore Benash et Rohff, sur Instagram. Et ce dernier, n’a clairement pas apprécié la pique lancée par son ennemi de longue date. Sa réponse ne s’est pas fait attendre, et tout comme B2O, c’est également sur Instagram qu’il trouve son inspiration.

On découvre ainsi un photomontage d’une petite fille qui se tient sur un cheval en bois de manège, avec la visage de Booba à la place. Le message, «tu clashes encore Erk ? Allez hop on va te faire !!! Qu’est-ce qu’on s’en cogne de tes faux streams en polystyrène…», accompagne l'image. Le rappeur d’origine comorienne en a également profité pour décrédibiliser les dernières reprises de son concurrent. «Miskin t’as 0 inspi à ce point ? Barbie Girl, France Gall et après ? Paraît que t’as repris Lorie, ça va tuer» ironise-il.

Sans grande surprise, Kopp de son surnom, a répondu. «Il connaît tout de même les exclus ce gros lâche. Oublie pas de parler des femmes et des mineurs que tu massacres dans ton biopic hein». Une attaque qui fait directement référence à la plainte pour violences conjugales de la femme de Rohff en 2016, et à l’agression en 2014 qu’avait subi un jeune employé d’Unküt, la marque de prêt-à-porter de Booba.

Pour rappel, le rappeur de 44 ans avait vu son compte Instagram supprimé en 2020, après avoir entravé le règlement de la communauté. Mais cela ne l’a pas empêché de créer un autre compte nommé «la piraterie official».