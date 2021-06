Une dispute aurait éclaté entre Harry et William aux funérailles du prince Philip

Les rapports entre les princes William et Harry, seraient tendus depuis plus de 3 ans. Les funérailles de leur grand père le prince Philip en avril dernier auraient, selon l'historien Robert Lacey, été le nouveau théatre d'une dispute.

La relation entre les princes Harry et William, qui devraient se réunir cette semaine pour une cérémonie d’hommage à leur mère la princesse Diana, se serait à nouveau détériorée lors des funérailles de leur grand-père. Dans un nouvel article pour le tabloïd anglais le Daily Mail, Robert Lacey, auteur d’un ouvrage sur la relation conflictuelle entre Harry et William et consultant pour la série « The Crown », écrit avoir espéré que les funérailles du prince Philip « permettrait aux frères de se mettre dans une atmosphère de réflexion ». Un résultat qui selon l’écrivain n’a pas été concluant.

Une réconciliation impossible

Un nouveau conflit aurait éclaté entre Harry et William « quelques minutes après que les frères soient rentrés dans le château à l’abris des caméras », le jour de l’enterrement du prince Philipp, décédé à 99 ans. « Ils se disputaient l’un contre l’autre plus férocement que jamais », aurait déclaré un ami de la famille royale à Robert Lacey. « La rage et la colère entre ces ceux-là sont devenues incroyablement profonde. Trop de choses dures et blessantes ont été dites ».

« Il n’y a pas eu de réconciliation, ni de réunion fraternelle après les funérailles du prince Philip », a détaillé l’historien ajoutant que « le conflit entre les deux fils de Diana, amèrement divisés » ne semble pas près de s’arrêter ».

Toujours selon Robert Lacey, le « divorce » entre les deux frères aurait été consommé après le mariage du couple Harry et Meghan Markle en 2018, au moment où une plainte pour harcèlement envers son ancien staff a été déposée contre la duchesse de Sussex.