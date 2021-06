Zendaya rend hommage à Beyoncé lors des BET Awards

Lors de la cérémonie 2021 des BET Awards, qui s'est tenue ce dimanche 27 juin, l’actrice Zendaya s’est encore une fois démarquée par sa tenue en rendant hommage à Beyoncé.

Souvent remarquée pour ses costumes choisis avec goût, la jeune actrice Zendaya s’est à nouveau illustrée dimanche 27 juin. La star de 24 ans, nominée dans la catégorie Meilleure actrice, est apparue vêtue d’une robe fluide pourpre, inspirée d’un look classique de Versace, porté par Beyoncé lors des BET Awards en 2003.

Alors que la version de Beyoncé était une mini robe avec un ourlet plissé et très haut, celle de Zendaya a une jupe fluide et longue avec une fente audacieuse sur les jambes. Les deux versions arborent une riche teinte violette, des accents vert citron et des découpes révélatrices autour du torse.

Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

La star de la série à succès « Euphoria » est notamment à l’affiche cette année du prochain Spider-Man, prévu pour la fin de l’année, et du très attendu « Dune » de Denis Villeneuve, prévu dans les salles obscures en octobre 2021.