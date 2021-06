Britney Spears : la chanteuse soutenue publiquement par sa petite sœur

Alors que Britney Spears a demandé dans un poignant témoignage, mercredi 23 juin, la levée de sa tutelle, sa petite sœur Jamie Lynn Spears apporte, pour la première fois publiquement, son soutien à son aînée.

La jeune femme de 30 ans a partagé un long message vidéo dans la story de son compte Instagram. Pour couper court à toute polémique, l’actrice explique en préambule avoir attendu que sa sœur parle en son nom propre « parce que c’était la seule bonne chose à faire », souligne-t-elle, pour prendre à son tour la parole. Et de préciser d’emblée : « je n’ai rien à gagner, je n’ai rien à perdre », explique Jamie Lynn Spears, « je suis uniquement concernée par son bonheur ».

Une mise au point

Si Jamie Lynn Spears affiche aujourd’hui publiquement son soutien à Britney, elle assure avoir toujours été là pour elle et s’offre une petite mise au point. « Peut-être que je ne l’ai pas supporté de la façon dont le grand public l’attendait avec des hashtags, mais j’ai supporté ma sœur bien avant les hashtags et je la supporterai bien après. Notez-ça », lance la trentenaire. « Je ne suis pas ma famille, je suis une personne à part entière et je parle en mon nom », insiste-elle.

Fière de sa grande sœur

Dans ce message, Jamie Lynn Spears a par ailleurs fait part de la fierté qu’elle éprouve pour sa sœur « d’utiliser sa voix » et « d’avoir demandé un nouvel avocat ». Un conseil que Jamie Lynn Spears aurait donné à Britney il y a plusieurs années, comme elle l’explique elle-même « non pas sur une plate-forme publique mais à l’occasion d’une conversation personnelle entre deux sœurs. Je suis fière qu’elle ait franchi ce nouveau pas », poursuit-elle.

Et de conclure ce message en affichant un soutien absolu à son aînée dans sa demande de levée de tutelle : «peu importe ce qu’elle veut faire pour être heureuse, je soutiens ça, à 100 % parce que j’aime ma sœur. Je l’ai toujours aimé et je l’aimerai toujours ».

Jamie Lynn Spears n'est pas la première personne à afficher son soutien à Britney Spears depuis sa triste prise de parole. Kevin Federline, son ex-mari et père de ses deux garçons, comme son ex-compagnon Justin Timberlake, ont eux aussi pris parti pour la chanteuse de 39 ans, sous la tutelle de son père depuis 2008.