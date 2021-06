Ewan McGregor devient papa pour la 5e fois

Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead sont les heureux parents d’un petit garçon prénommé Laurie. Une bonne nouvelle partagée par ses deux demi-sœurs sur Instagram.

Il s’agit du premier enfant du couple après leur rencontre en 2016 sur le tournage de la série Fargo. Tombés follement amoureux l’un de l’autre, ils s’étaient séparés de leurs conjoints respectifs dans la foulée. C’est en mai 2017 que Mary Elizabeth Winstead, 36 ans, s’est séparée de son mari, Riley Stearns, après sept ans de mariage. A l’automne de cette même année, elle et Ewan McGregor, 50 ans, avaient été photographiés par des paparazzis en train de s’embrasser.

Quelques mois plus tard, en janvier 2018, la star de la série Obi-Wan Kenobi – attendue prochainement sur Disney+ – demandait officiellement le divorce d’Eve Mavrakis après 22 ans de vie commune. Et avec laquelle il a eu quatre enfants, Clara, 25 ans, Jayman, 20 ans, Esther, 19 ans, et Anouk, 10 ans. Une séparation officialisée devant un juge en 2019.

En froid avec certains de ses enfants depuis le divorce d’avec leur mère, Ewan McGregor a certainement été ravi de les voir s’extasier devant le nouveau membre de la famille.

«Bienvenue au monde petit frère. Félicitations à mon père et Mary – c’est le plus beau des cadeaux », a commenté Clara sur son compte Instagram.

Esther Mcgregor s’est elle aussi exprimée sur les réseaux sociaux, posant avec son petit frère dans les bras. «J’ai rencontré mon petit frère déguisée en pirate. Je vous le recommande. Bienvenue dans la famille petit Laurie», a-t-elle écrit.

En janvier 2020, Mary Elizabeth Winstead – qui n’avait pas dévoilé sa grossesse publiquement avant son accouchement – s’était exprimée à propos de ce nouveau départ sentimental dans sa vie après son divorce.

«J’ai divorcé il y a deux ans, ce qui était effrayant, complètement fou pour moi, parce que j’ai été en couple avec la même personne depuis mes 18 ans, et c’est tout ce que j’avais connu. J’ai pris un nouveau départ dans ma vie d’adulte pour la première fois dans ma vie. Pour moi, ça a été un tournant dans ma vie. Le fait d’accepter le changement, et comprendre que c’était une bonne chose, et que ce n’était pas grave de ne pas savoir où cela allait m’emmener», avait-elle déclaré au site britannique Glamour.