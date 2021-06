Vidéo : un influenceur filme sa transition pour devenir Coréen

Un influenceur d’origine britannique a subi plus d’une dizaine d’opérations chirurgicales pour ressembler à un Coréen.

Oli London, qui s’identifie comme non-binaire, a partagé ce week-end, depuis son lit d’hôpital, une vidéo dans laquelle il explique qu’il vient de faire «un lifting des sourcils, des tempes, une opération des yeux - une canthoplastie - et des dents».

Tout cela dans le but de ressembler à Park Jimin, un membre du groupe K-pop BTS. Son admiration pour le chanteur et danseur est telle que l’année dernière, il s’est marié avec la découpe en carton de son idole à Las Vegas.

«Pour la première fois de ma vie, je me sens beau. Quand je me regarde dans le miroir, j'aime mon apparence et je me sens heureux. J'espère que les gens pourront respecter ma décision», a déclaré le youtubeur qui, ces huit dernières années, a déboursé plus de 200.000 dollars (environ 168.000 euros) en opérations de chirurgie esthétique, rapporte Newsweek.

L’influenceur a poursuivi en expliquant qu’il ne s'«identifie pas comme britannique, mais comme coréen. C’est ma culture, mon pays d’origine».

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5

— Oli London (@OliLondonTV) June 18, 2021