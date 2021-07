L’Euro de football rapproche Harry et William avant l’inauguration de la statue hommage à Lady Di

En froid depuis plusieurs mois, William et Harry inaugurent ce jeudi la statue en hommage à leur mère Lady Diana, qui aurait célébré ce 1er juillet son 60e anniversaire.

Mais depuis l’interview choc, accordée à Oprah Winfrey par Meghan Markel et Harry, rien ne va plus entre les deux frères. Alors que selon les médias britanniques, William et Harry ne se parlent quasiment plus, ils auraient toutefois échangé plusieurs sms, il y a quelques jours, croit savoir le Daily Mail.

La victoire de l’Angleterre dégèle leur relation

Si la musique adoucit les mœurs, le football et en particulier la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne, mardi 29 juin à l’occasion des huitièmes de finale de l’Euro 2021, pourrait bien avoir permis à William, 39 ans, et Harry, 36 ans, de renouer le contact avant l’inauguration dans le jardin de Kensington de la statue hommage à leur mère.

C’est ce qu’a confié un initié au Daily Mail, confirmant toutefois que leur relation était loin d'être apaisée. « C'est encore loin d'être bon entre eux », a expliqué cette source. « Mais il y a apparemment eu un échange de messages, notamment sur le football, ce qui est un pas dans la bonne direction, ne serait-ce que pour faire honneur à leur mère. »

Un bon début avant la réunion privée, qui devrait attendre les deux frères à l’issue de la cérémonie hommage à leur mère, décédée tragiquement en 1997.