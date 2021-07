Marion Cotillard : son (nouveau) coup de gueule à propos de la politique

De retour au Festival de Cannes pour le film «Annette» de Léos Carax, Marion Cotillard a de nouveau exprimé ses désillusions vis-à-vis de la politique dans une interview accordée au site du journal Le Parisien.

L’engagement de Marion Cotillard pour la protection de l’environnement n’est plus un secret pour personne. En pleine promotion du film Annette, où elle partage l’affiche avec Adam Driver, la comédienne n’a pas hésité à réitérer ses critiques envers les personnalités politiques qui, selon elle, ne parviennent que trop rarement à tenir leurs promesses. Mettant ainsi à mal sa confiance en eux.

«Ma foi en la politique a été vraiment mise à mal. C'est faire des promesses pour avoir une belle image et derrière ne pas les tenir du tout. Je trouve cela insupportable», explique-t-elle au site Le Parisien. Marion Cotillard tempère toutefois son propos, en précisant être admirative du travail des élus locaux. «Mais j'ai une grande admiration pour beaucoup de maires. J'ai beaucoup plus d'admiration pour la politique locale», poursuit-elle.

Des critiques récurrentes

Ce n’est pas la première fois que Marion Cotillard prend position sur la politique. En juillet 2020, elle avait exhorté Emmanuel Macron à respecter son engagement vis-à-vis des propositions de la convention citoyenne pour le climat.

«Qu’il tienne son engagement. Voilà longtemps qu’on a intégré que les promesses ne sont là que le temps d’une campagne électorale. Les mensonges des politiques sont devenus intolérables. Certes, Emmanuel Macron a rendu possible cette convention. Attendons de voir ce qu’il en fera. Aujourd’hui, j’ai surtout envie d’avoir confiance dans le peuple français, pour qu’il se saisisse de sujets et qu’on en débatte tous ensemble. Ce qui se passe est historique. On est au début du chemin. Tout reste à faire», avait-elle déclaré dans Paris Match.