Prince Harry : un humoriste relance les rumeurs sur l'identité de son «vrai père»

Alors que depuis l’interview accordée par le jeune papa et son épouse Meghan Markle à Oprah Winfrey, les relations entre Harry et sa famille sont loin d'être au beau fixe, un humoriste australien a déterré une vieille rumeur, lundi, sur le plateau de l’émission «Have you been paying Attention ?».

En cause : une blague faite par Ed Kavalee sur l’identité du « vrai père d’Harry ». Amené à répondre à la question : « Deux roux célèbres se sont réunis cette semaine. Avec qui le prince Harry est-il ? », Ed Kavalee a lancé : « Son vrai père ? ». Une vanne qui n’a pas été du goût de l’animateur du programme australien Tom Gleisner.

Car si la réponse à la question était le chanteur britannique Ed Sheeran, depuis des années une vieille rumeur laisse entendre que le père biologique d’Harry ne serait pas le Prince Charles, mais l'ancien officier de cavalerie James Hewitt, avec qui Harry partage notamment une ressemblance : la couleur de leurs cheveux.

Une rumeur pourtant démentie en personne par James Hewitt en 2017 sur une chaîne australienne, Channel 7. A l'époque, ce dernier avait clairement affirmé ne pas être le père d'Harry, et avait expliqué la longévité de cette rumeur par un «ça fait vendre». Car si l’ancien professeur d’équitation de Lady Di et la princesse ont bien entretenu une relation, cette dernière a commencé en 1986 pour se terminer en 1992. Le Prince Harry étant né en septembre 1984, il est mathématiquement impossible qu’il soit le père du fils cadet de Lady Di.