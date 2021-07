Scarlett Johansson enceinte de son deuxième enfant

L’actrice américaine Scarlett Johansson et son mari Colin Jost attendent leur premier enfant.

La rumeur courait depuis quelques semaines et semble désormais confirmée. Selon le média américain Page Six qui a révélé l’information, Scarlett Johansson et son mari Colin Jost attendraient donc une heureuse nouvelle. « Scarlett approche de la date de son terme, je sais qu’elle et Colin sont ravis », a déclaré une source. « Scarlett est enceinte mais a décidé de rester très discrète. Elle a fait profil bas », a précisé une source différente au média. La star n’a cependant pas confirmé l’information.

Des absences répétées

La rumeur avait commencé à se propager en juin après que l’actrice de 36 ans, à l’affiche du tout nouveau Marvel « Black Widow » sorti mercredi 7 juillet dans les salles françaises, ait loupé plusieurs événements liés à la promotion du film. « Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir « Black Widow », ce qui est surprenant puisqu’il s’agit d’une énorme sortie Marvel/Disney et qu’elle est à la fois la star et une productrice exécutive », a détaillé une des sources au média américain.

La star a en effet multiplié les apparitions promotionnelles via Zoom, apparaissant notamment depuis son domicile dans le « Tonight Show » de Jimmy Fallon le 21 juin dernier. Elle aurait également loupé la projection très attendue du blockbuster en avant-première dans les Hamptons, bien que le couple possède une propriété dans les environs.

Cette grossesse est la seconde pour la comédienne, déjà maman d’une petite Rose, 6 ans, issue d’une relation avec son ex-mari Romain Dauriac. Il s’agit cependant du premier enfant de l’acteur du « Saturday Night Live » Colin Jost, qui a épousé la comédienne en octobre 2020. « J’ai rencontré quelqu’un que j’aime. Et avec qui je me sens plus à l’aise que jamais auparavant », avait écrit l’acteur dans ses mémoires, « A Very Punchable Face », parues en 2020.