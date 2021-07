Britney Spears : une photo de son dos nu et sans tatouage inquiète ses fans

L’artiste a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram, dévoilant son dos nu dans sa salle de bain. Un cliché qui relance, selon plusieurs fans, la thèse d’un compte qui ne serait pas orchestré par Britney Spears elle-même.

«Nous savons que ce n’est pas toi», «Ce n’est pas Britney », «Free Britney», pouvait-on lire parmi les commentaire laissés sous ce post énigmatique accompagné d'emojis de chaussons de danse.

Des tatouages en question ?

Une photographie et l'absence de tatouages sur son dos qui ont alarmé ses fans. «Où sont les tatouages ?» s’interroge un internaute. « Comment cela peut-il être alors que ses deux tatouages sont manquants…. », note un utilisateur. Il y a quelques semaines, la star avait partagé une photo de l'un de ses dessins de peau préférés, situé à la racine des cheveux, avec en commentaire : «Avez-vous déjà vu le tatouage sur la nuque ???? C'est de l'hébreu (…). Il dit Mem Hey Shin et signifie guérison !!!! C'est mon tatouage préféré mais ironiquement on ne le voit jamais», avait commenté la presque quadragénaire à l’époque.

«Où est le tatouage sur ton cou ?», «Qu’est-il arrivé à ton tatouage de fée», ont ainsi rebondi plusieurs fans, tous réunis autour d’un mot d’ordre «Free Britney», persuadés que l'artiste est retenue contre son gré, qu'elle n'a pas la main sur son compte, et décodant chacune de ses publications.

Le 23 juin dernier, alors qu'elle prenait pour la première fois la parole, Britney Spears a demandé dans un poignant témoignage la levée de sa tutelle auprès du tribunal de Los Angeles. Sa demande a été rejetée le 30 juin par la justice américaine, et son père reste à ce jour l’unique tuteur de l’artiste. Une nouvelle audience est prévue le 14 juillet prochain.