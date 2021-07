Le réalisateur Robert Downey Senior est décédé

Le réalisateur et père de l’interprète d’Iron Man, Robert Downey Senior, est décédé à l’âge de 85 ans mercredi 7 juillet.

Acteur et réalisateur de renom, le père de Robert Downey Jr. est mort dans son sommeil à son domicile new-yorkais, a révélé sa femme Rosemary Rogers-Downey au tabloïd anglais The Daily Mail. Il se battait contre la maladie de Parkinson depuis plus de cinq ans.

Son fils, Robert Downey Jr., a posté dans la foulée de l’annonce une photo de son père durant sa jeunesse sur Instagram. « La nuit dernière papa est décédé paisiblement dans son sommeil après avoir enduré pendant des années les ravages de la maladie de Parkinson. C’était un vrai cinéaste anticonformiste qui est resté remarquablement optimiste tout au long de sa vie. Selon les calculs de ma belle-mère, ils ont été heureux en mariage pendant un peu plus de 2000 ans. Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte, et nos pensées et nos prières sont avec vous », a-t-il commenté en légende du cliché.

Robert Downey Sr. a eu de multiples vies. Il a servi dans l’armée, a fait partie d’une équipe de baseball, a été champion de boxe et a écrit des pièces de théâtre pour des productions à Broadway.

Mais il a surtout été acteur, scénariste et producteur en plus de ses autres activités. Il a notamment fait une apparition dans « Magnolia » de Paul Thomas Anderson. Mais le père d’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood est surtout connu pour avoir réalisé « Chaude journée à L.A. », avec à l'écran Sean Penn, Alyssa Milano et son fils. Le dernier rôle de Robert Sr. a été joué en 2011 dans la comédie d'action « Tower Heist », avec Casey Affleck, Ben Stiller et Eddie Murphy.