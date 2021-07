Koh-Lanta : Clémence Castel présente sa compagne

Clémence Castel, double gagnante de l’émission d’aventure «Koh Lanta», a fait son coming-out lesbien auprès de sa communauté Instagram, dimanche 11 juillet, en partageant une photo d'elle et de sa compagne.

«Une photo vaut mieux que mille mots. Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a boulversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui», a écrit sur son compte Instagram Clémence Castel, vainqueure par deux fois de «Koh-Lanta» en 2005 et en 2018. L’aventurière de 36 ans décrit dans son post «une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître en moi».

«Beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit… Je vous remercie par avance du fond du coeur. Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront», a également commenté Clémence Castel, anticipant des commentaires homophobes de la part des certains internautes.

«À ceux là je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui. Et peut être qu’à ce moment là ils comprendront et accepteront».

«Je ne renie rien de ma Vie passée»

«Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout», a également commenté l’aventurière. «Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher. Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour. L’important à mes yeux étant d’écouter et de faire confiance à cette petite voix dans notre tête, qui nous guide vers qui nous sommes vraiment et ce qui est réellement bon pour nous.»

Clémence Castel a été en couple pendant plusieurs années avec Mathieu Johann, ancien candidat de la Star Academy, avec qui elle a eu deux fils, Louis et Marin. En novembre 2020, ce dernier avait confié à Non Stop People sa rupture difficile avec l’ancienne aventurière survenue en 2018. « Elle est partie, elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie (…) Elle a recontré quelqu’un ça a été très dur», avait alors déclaré l’ancien candidat de la «Star Ac’».

L’aventurière, seule participante tout sexe confondus à avoir remporté la compétition a deux reprises, fera partie du casting de la prochaine saison intitulée «Koh-Lanta : La légende», qui fêtera les 20 ans du jeu d’aventure diffusé sur TF1.