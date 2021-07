A 3 ans, la fille de Kylie Jenner a déjà tout d'une entrepreneuse

Dans sa nouvelle web-série, «Inside Kylie Cosmetics», Kylie Jenner s’est confiée sur sa vie de maman au travail où sa fille Stormi semble déjà prendre une part active.

À seulement 3 ans, la petite Stormi connait dejà tout de l’univers professionnel de sa mère. Dans le deuxième épisode de la web série consacrée aux coulisses de sa marque de maquillage fondée en 2014 Kylie Cosmetics et diffusée sur Youtube, l’entrepreneuse de 24 ans s’est confiée sur la gestion de son empire aux côtés de sa mère et de sa fille.

Depuis son plus jeune âge, la fille du rappeur Travis Scott née en 2018 va au travail avec sa mère et semble adorer ça. «Elle a son propre bureau où elle fait ses affaires», commente Kylie Jenner avant d’annoncer que la petite fille «est en train de préparer une marque secrète sur laquelle on travaille depuis un moment».

«On peut être mère et PDG»

«Kylie montre que l’on peut être mère et être PDG, ça envoie un message fort aux jeunes filles», commente la directrice commerciale. Stormi est en effet un membre à part entière de l’entreprise familiale et participe même aux réunions. Elle a d’ailleurs déjà eu une collection à son effigie en 2020. «Elle était petite à l’époque mais on s’est inspiré des couleurs qu’elle aimait et elle adorait les papillons à l’époque», détaille la demi-soeur de Kim Kardashian.

«Stormi a tellement de femmes fortes dans son entourage», ajoute l’influenceuse qui nourrit pour sa fille de grands projets. «Un jour on travaillera tous pour Stormi j’imagine», ironise même la directrice commerciale de la marque.