Britney Spears a désormais le droit de choisir son propre avocat

La chanteuse américaine Britney Spears vient d’obtenir pour la première fois depuis sa mise sous tutelle le droit de choisir son propre avocat.

Après treize ans de mise sous tutelle, l’horizon de Britney Spears vient de s’éclaircir. Britney Spears a applaudi mercredi 14 juillet une victoire dans son combat pour faire lever sa tutelle, une juge autorisant pour la première fois la reine de la pop à choisir son propre avocat. Une nouvelle qui tombe quelques jours après l’annonce du départ de son avocat commis d’office actuel Samuel Ingham.

C’est Mathew Rosengart, avocat d'autres stars d'Hollywood comme Sean Penn ou Steven Spielberg qui a été désigné par Britney Spears pour la représenter. Il sera chargé de faire annuler la mise sous tutelle confiée exclusivement à son père et qui la prive d'une grande part de son autonomie. Mathew Rosengart a indiqué qu'il prévoyait de déposer «dès que possible» une requête afin que le père de la chanteuse, Jamie Spears, n'ait plus de contrôle sur les biens de sa fille.

«On avance les gars, on avance (...) Merci à tous mes fans qui me soutiennent. Vous n’avez pas idée de ce que ça représente pour moi d’être soutenue par des fans aussi géniaux. Que Dieu vous bénisse», a commenté la star en légende d’une vidéo où on peut l'apercevoir à dos de cheval et en train faire la roue dans son jardin.

Une décennie sous contrôle

La chanteuse de 39 ans avait été placée sous ce régime de tutelle en 2008, après une descente aux enfers très médiatisée. La star a pris la parole à l'audience par téléphone mercredi 14 juillet et a fait une nouvelle fois des déclarations poignantes.

Elle a en effet déclaré vouloir une «enquête» contre son père, voire même une «ordonnance de protection» à son encontre. En larmes, elle a supplié la juge de mettre fin à cette tutelle qu'elle juge abusive, allant jusqu'à dire au tribunal qu'elle pensait à un moment «qu'ils essayaient de (la) tuer».

Les confidences de la star avaient reçu un soutien massif dans le monde de la pop, de son ex-petit ami Justin Timberlake, à Christina Aguilera, Madonna ou encore Ariana Grande. Les récentes déclarations de la star devant le tribunal de Los Angeles ont ravivé une nouvelle fois la campagne #FreeBritney (#LibérezBritney) orchestrée dans la rue et sur les réseaux sociaux par certains fans passionnés. Des centaines d'entre eux se sont d'ailleurs massés devant le tribunal de Los Angeles mercredi 14 juillet pour soutenir leur idole.