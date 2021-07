Tiger King : la peine de prison de Joe Exotic va être réexaminée

Condamné en 2020 à 22 ans d’emprisonnement pour avoir voulu assassiner sa rivale Carole Baskin et pour cruauté animale, le dresseur Joe Exotic pourrait voir sa peine être réduite.

Les trois juges de Denver (Colorado) en charge du dossier ont cependant confirmé la condamnation de Joseph Maldonado-Passage, a rapporté l’Associated Press. Ils ont néanmoins décidé d’annuler la sentence pour la réévaluer.

Les avocats de Joe Exotic sont parvenus à cette décision en pointant du doigt la sentence de leur client. Les peines des chefs d’accusation ont été calculées séparément. Selon eux, leur client aurait dû écoper entre 17 et 22 ans d’emprisonnement et non entre 22 et 27 ans.

Une donnée admise par les juges qui ont accepté d’examiner une éventuelle réduction de peine.

Ignoré par Donald Trump

Cela fait plusieurs mois que le gardien de zoo, rendu célèbre par Netflix, tente d’obtenir sa libération. Il avait notamment interpellé Donald Trump afin de bénéficier de la grâce présidentielle. Il avait cependant été ignoré par l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche.

En avril dernier, son ancienne rivale Carole Baskin et son mari Howard avaient confié au site britannique The Mirror être prêts à appuyer une demande de libération anticipée de Joe Exotic. Mais à une condition : que ce dernier accepte de soutenir publiquement, et sans réserve, leur proposition de loi – intitulée Big Cat Safety Act – visant à empêcher les personnes sans licence de posséder des tigres et autres grands félins, et à interdire aux propriétaires de zoo de laisser le public caresser les animaux ou tenir des petits.