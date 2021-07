Charlène de Monaco et Albert II : bientôt le divorce ?

Il semble que la fin du couple monégasque formé par le prince Albert II et Charlène de Monaco soit proche, bien qu’aucun des deux n’a confirmé l’information. Les dernières décisions prises par la maman de 43 ans ainsi que son absence du Rocher, appuient un peu plus ces suppositions.

Voilà plusieurs mois que la princesse a quitté Monaco et la vie de château. L’épouse d’Albert avait choisi de retourner en Afrique du Sud, sa terre natale. Et pour cause, elle souhaitait participer à une action humanitaire contre le braconnage. Mais malgré la fin de la mission, la sud-africaine n’est toujours pas rentrée au Rocher. Une absence remarquée, d’autant plus qu’elle a raté ses noces d’étain, soit les 10 ans de mariage qu’elle devait fêter avec le prince de Monaco, le 1er juillet dernier.

Un problème de santé qui «infecte la sphère ORL» avait alors été prétexté, l’obligeant à rester sur place et à éviter «tout voyage en avion tant qu’elle n’est pas rétablie». Pourtant la maman de Gabriella et Jacques «n’aurait en réalité aucune intention de rentrer» d’après les confessions d’une source du Palais. «C’est en train de prendre des proportions énormes, tout le monde commence à croire qu’elle ne rentrera pas», apprend-on.

En effet, Charlène ne supporterait plus les infidélités de son époux. Il faut dire qu’après la naissance en 1992 de Jazmin Grace Grimaldi et d’Alexandre Coste en 2003, issus des liaisons entretenues entre Albert de Monaco et Tamara Jean Rotolo puis avec Nicole Coste, l’ancienne nageuse n’accepterait pas l’éventualité d’un troisième enfant caché qui pourrait exister.

Charlène de Monaco à la recherche d’une nouvelle demeure

Pour appuyer la possibilité d’un divorce entre Albert et Charlène, cette dernière aurait l’intention d’investir dans une nouvelle propriété en Afrique du Sud. D’après le magazine allemand Bunte paru en Kiosque, «des confidents rapportent que Charlène cherche depuis longtemps une maison près de Johannesburg».

De plus, la maman des jumeaux aurait également l’intention d’y établir ses activités professionnelles, en délocalisant une des entreprises détenues par son frère, Gareth Wittsotck.On apprend ainsi que «l’amie de Charlène et millionnaire autodidacte, Colleen Glaeser, 47 ans, a aidé à conclure l’accord de l’entreprise».

Pour rappel, la dernière apparition publique de Charlène à Monaco remonte au 27 janvier 2021, lors de la cérémonie de la Sainte Dévote. Elle était accompagnée de son mari. Mais depuis cette occasion, la princesse s’est faite absente, notamment lors du Grand Prix de Monaco en mai dernier.