L'actrice Pilar Bardem, mère de Javier Bardem, est décédée

L’actrice Pilar Bardem est décédée samedi 17 juillet. La nouvelle a été partagée par ses enfants, Carlos, Monica et Javier Bardem dans un long message posté sur Instagram.

«Elle est partie paisiblement, sans souffrance et entourée de l'amour de ses proches», a écrit Carlos Bardem, frère de l’acteur de «No Country for Old Men», des frères Coen, en légende d’une publication Instagram annonçant samedi 17 juillet, le décès de sa mère à l’âge de 82 ans. Sur l'un des clichés, on peut voir Pilar Bardem autour de ses trois enfants encore adolescents.

«Nous connaissons l'affection et l'admiration que de nombreuses personnes lui portaient, en Espagne et ailleurs, pour l'actrice, la combattante et la personne toujours solidaire qu'elle était. Nous vous remercions du fond du cœur pour cet amour envers notre mère.»

«Nous avons fait nos adieux à ma mère comme elle et nous le voulions», détaille l’acteur de 52 ans dans un post Instagram où l'on peut apercevoir la fraterie. «Souvenons-nous d’elle vivante, joyeuse et combative.»

Le cinéma, une affaire de famille

Née à Séville en 1939, Pilar Bardem grandit dans l’Espagne franquiste. Elle la fille d’un couple d’acteurs et la soeur du cinéaste Juan Antonio Bardem. Elle avait entamé sa carrière d'actrice dans les années 1970 et reçu notamment le prix Goya de la meilleure actrice dans un second rôle pour «Personne ne parlera quand nous serons mortes».

Nos deja su enorme legado en cine, teatro y televisión. Pero la gran Pilar Bardem era, por encima de todo, una defensora de la igualdad, la libertad y los derechos de todas y todos. Un sentido abrazo a su familia y seres queridos.





Su recuerdo estará siempre con nosotros. pic.twitter.com/mEiU9e3zNa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 17, 2021

Très engagée politiquement, Pilar Bardem était notamment active dans la lutte pour le droit des femmes. En 2003, au côté d’une partie de la scène culturelle espagnole, elle avait manifesté au Parlement pour s’opposer à la guerre d’Irak. «Elle nous laisse son énorme héritage dans le cinéma, le théâtre et la télévision. Mais la grande Pilar Bardem était avant tout une defenseure de l’égalité, de la liberté et des droits de toutes et de tous», a déclaré le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez sur son compte Twitter.