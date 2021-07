Michel Cymes tacle Sophie Marceau pour ses propos anti-vaccin

Michel Cymes n'y est pas allé par quatre chemins. Agacé par les propos anti-vaccin de l'actrice Sophie Marceau, le médecin et animateur l'a recadrée dans les colonnes de Télé Star.

«Je pense que quand on est connu et qu'on va contre l'avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi», a-t-il lâché en interview.

Ce tacle répond aux déclarations de Sophie Marceau publiées début juillet dans Le Journal du Dimanche. L'actrice y affirme «ne pas être contre les vaccins», mais estime qu'«on ferait mieux d'apprendre aux gens à se soigner naturellement et à se nourrir sainement».

Pour Michel Cymes, ça ne passe pas. Celui qui a récemment suspendu sa carrière de médecin pour se consacrer notamment à ses activités à la télévision, vante les avantages de la vaccination. Il a lui-même reçu ses deux injections.

Sophie Marceau, elle, reste sur la réserve. Alors qu'elle a récemment foulé le tapis rouge au Festival de Cannes pour le film de François Ozon «Tout s'est bien passé», l'actrice avait déjà fait polémique il y a quelques mois en partageant sur les réseaux sociaux le film complotiste «Hold-Up», qui critiquait la gestion de la pandémie par le gouvernement. «Je ne regrette pas d'en avoir parlé», a-t-elle confié. «On a le droit de penser que parmi les grandes instances ou entreprises pharmaceutiques qui mènent le monde, certaines sont davantage tournées vers le profit. Heureusement, pas toutes.»

Rappelons que ce lundi 19 juillet, 43% des Français ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le Covid-19, soit environ 29 millions de personnes.