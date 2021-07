Vianney dévoile les premières photos de sa compagne enceinte

Alors qu'il a repris le chemin des concerts, Vianney a posté sur son compte Instagram des clichés de sa tournée, et a dévoilé le ventre bien arrondi de sa compagne, Catherine Robert.

En couple depuis juin 2016, le chanteur et la violoncelliste s’apprêtent en effet à accueillir leur premier enfant. Habituellement peu enclin à partager sa vie privée sur les réseaux sociaux, Vianney a fait une entorse à cette règle.

Une tournée en famille

Actuellement sur les routes de France et récemment sur la scène des Francofolies, le coach de The Voice a partagé, hier, une série de photographies sur lesquelles il apparaît seul ou entouré de son équipe et de sa compagne. Et la musicienne, déjà maman d'une petite fille, affiche un baby bump bien visible.

Si ce n'est pas la première fois que Catherine Robert est photographiée enceinte - la trentenaire avait déjà révélé un petit ventre lors du tournoi de tennis de Roland Garros -, c'est en revanche la première fois que Vianney partage, lui-même, un cliché de sa compagne et de ses jolies formes.

Un beau-papa futur papa

Des photos qui ont fait réagir ses fans, nombreux à le féliciter. «Mais, mais, mais après beau-papa, papa tout court», «Félicitations, joli ventre rond», «Oh un bébé !», «Super beau-papa et futur super papa», ont notamment écrit ses followers. Depuis sa rencontre avec la violoncelliste, le chanteur endosse en effet le rôle de beau-père.

Un statut particulier, qu'il a d'ailleurs évoqué sur son troisième album avec émotion grâce à son titre «Beau-papa», écrit pour la fille de Catherine Robert. Un rôle pris très à cœur par Vianney, comme il l'a expliqué en octobre dernier sur FranceInfo : «Je ne m’attendais pas à ressentir tout ça avec une telle force et à savoir que ce serait pour la vie», partageait-il à l'époque. Alors qu'il sera prochainement papa pour la première fois, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour cette famille recomposée.