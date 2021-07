Voici les 10 sportifs les plus suivis sur Instagram

Les réseaux sociaux sont désormais des outils intégrés dans les carrières des sportifs. La gestion de leur image leur permet d’accroître leurs revenus en publiant notamment des partenariats. Voici le top 10 des athlètes les plus suivis sur Instagram.

Le site Edigitalagency a répertorié les comptes qui ont le plus de followers, en 2021, sur le réseau social qui appartient désormais à Facebook.

Zlatan Ibrahimovic : 48.5 million de followers

Désormais joueur de l’AC Milan, le Suédois de 39 ans a failli effectuer le come-back de l’année avant que sa participation pour l’Euro ne soit annulée pour cause de blessure. Zlatan fascine autant sur les terrains qu’à l’extérieur, notamment par ses déclarations.

Kylian Mbappé : 54.4 millions de followers

La star du football mondial. L’attaquant du PSG et des Bleus ne cesse de prendre de l’envergure et la cote de popularité du joueur de seulement 22 ans ne cesse de grimper. Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière. Il lui reste un an de contrat avec le PSG et un départ, dans un futur plus ou moins lointain, notamment au Réal Madrid, pourrait encore booster son nombre de followers.

Ronaldinho : 56.6 millions de followers

Comme les deux précédents, le Brésilien a revêtu la tunique du PSG. Désormais retraité, «Ronnie» (41 ans) se sert des réseaux sociaux pour partager avec ses nombreux fans ses voyages ou encore ses multiples partenariats avec des grandes marques, notamment sportives comme Nike.

David Beckham : 67.4 millions de followers

Et un quatrième joueur ayant porté le maillot du PSG ! Le Spice Boy de 46 ans a de nombreuses collaborations avec les plus grandes marques. Il est l’un des pionniers des sportifs qui ont compris l’importance de l’image dans une carrière sportive, notamment pour accroître ses revenus.

LeBron James : 91.6 millions de followers

Le joueur des Los Angeles Lakers est simplement la personnalité qui représente le plus le monde de la NBA. Très actif sur le terrain, mais également sur la question des droits civiques ou l’éducation aux États-Unis, «King James» est une superstar.

Virat Kohli : 137 millions de followers

Son nom ne parlera peut-être pas à tout le monde, sûrement pour cause d’un attrait modéré en France pour le criquet, mais l’Indien Virat Kohli est perçu par beaucoup en ce monde comme un dieu vivant de sa discipline.

Fort d’une communauté de fans qui se compte à millions à travers le monde, le joueur de 32 ans collabore avec les plus grandes marques.

Neymar : 155 millions de followers

Et de cinq pour le PSG qui place son Brésilien au pied du podium. Le joueur gère autant son image que ses partenariats sur ses réseaux sociaux. L’Auriverde et son équipe ont notamment recours à ce moyen pour communiquer, que ce soit sur le plan sportif ou personnel.

Lionel Messi : 233 millions de followers

Tout juste auréolé de son premier et tant convoité trophée avec l’Argentine, La Pulga est perçu par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du ballon rond. Sur Instagram, il vient de battre le record de Cristiano Ronaldo en publiant une photo en compagnie de la Copa America. Le cliché a dépassé 20 millions de likes.

The Rock : 254 millions de followers

De son vrai nom Dayne Johnson (49 ans), l’ancien joueur de football américain et surtout catcheur est une star mondiale. Sa notoriété a fait un bon sérieux avec son entrée dans l’univers du cinéma. «The Rock» utilise ses réseaux sociaux pour rire avec ses fans mais également pour partager des discours positifs, notamment sur l’effort physique.

Cristiano Ronaldo : 315 millions de followers

Le Portugais de 36 ans est devenu le premier à dépasser la barre des 300 millions de Followers sur Instagram.

Véritable maître des réseaux sociaux, l’attaquant de la Juventus de Turin partage de nombreuses photos en compagnie de sa famille mais également des publications pour mettre en avant ses partenariats.