Pourquoi la fille de Matt Damon ne regarde pas ses meilleurs films

A l’occasion d’une interview diffusée sur CBS News, Matt Damon, à l’affiche de «Stillwater» présenté au festival de Cannes s’est confié sur sa vie de famille.

Interviewé dimanche 18 juillet par la chaine américaine CBS, Matt Damon est revenu sur le tournage de «Stillwater», film tourné à Marseille aux côtés de Camille Cotin et présenté lors du Festival de Cannes. L’acteur y incarne un foreur de pétrole américain du fin fond de l’Oklahoma qui débarque dans la cité phocéenne pour soutenir sa fille accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis.

Vie de famille avant tout

« Mes enfants m’ont laissé faire le film, j’en ai parlé avec eux avant de me lancer. J’aime qu'ils savent que j’aime mon boulot bien qu’il prend du temps », détaille le père de quatre filles. L’acteur, pour qui la vie de famille est très importante, s’interdit en effet d’être absent durant plus de deux semaines d’affilées. Une règle familiale qu’il a dû briser pour ce tournage marseillais.

«J’ai vu beaucoup de jeunes qui venaient de familles fortunées et certains étaient très malheureux parce que leurs parents n’étaient jamais présents pour eux», précise le comédien de 50 ans qui a fait ses études à Harvard.

Garder les pieds sur terre

Interrogé sur sa carrière impressionnante, Matt Damon a révélé sa stratégie pour garder les pieds sur terre. «Ma fille de 15 ans ne veut voir aucun des films que j’ai fait et qui ont été une réussite», commence à expliquer l’acteur de 50 ans sous le regard hilare du journaliste. «Elle aime juste me critiquer en fait», explique-t-il sur le ton de l’ironie, «Elle me dit "Papa, tu te souviens du film « La Grande Muraille » ? (Zhang Yimou, 2016, ndlr), Il n’y avait rien de bien dans ce film !" Elle garde mes pieds vissés au sol !» rigole le père d’Alexia, Isabella, Stella et Gia.