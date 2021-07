Harvey Weinstein transféré de sa prison new-yorkaise à Los Angeles pour un nouveau procès

L’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein est arrivé à Los Angeles mardi 20 juillet et devra répondre, lors d’un deuxième procès, de nouvelles accusations d'agressions sexuelles et de viols.

Harvey Weinstein purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison à New-York pour des faits d’agressions sexuelles et de viols. L’homme de 69 ans a ainsi quitté mardi 20 juillet la prison Wende, située dans le nord de l’État de New-York, avant d’être remis aux autorités californiennes, où il est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur cinq femmes. Il encourt jusqu’à 140 ans de prison, en plus de sa condamnation new-yorkaise et pourrait, selon l’AFP, être présenté à un juge ce mercredi.

Les avocats du magnat déchu du cinéma avaient plaidé pendant des semaines contre ce transfert, notamment pour raisons médicales. Mais le juge new-yorkais Kenneth Case avait rejeté leurs arguments et donné son feu vert le 15 juin dernier.

La chute d’Harvey Weinstein, ex-magnat tout puissant d’Hollywood, représente une victoire majeure pour le mouvement #MeToo, entamé en 2017 suite à la révélation publique de harcèlements et d’agressions commise par ce grand ponte de l’industrie du cinéma. Une vague planétaire de prises de parole de femmes s’en était suivi, mouvement inédit dans l’histoire du féminisme.

Des accusations à la chaîne

Au total, près de 90 femmes ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agressions sexuelles. A Los Angeles, l’ancien producteur est notamment accusé d'avoir violé une femme mannequin italienne dans un hôtel de Beverly Hills en février 2013, puis d'avoir agressé sexuellement Lauren Young, une actrice en devenir, dans la salle de bain d'un autre hôtel.

Il a toujours nié les faits, à New York comme à Los Angeles, affirmant que ses accusatrices étaient consentantes. Début avril, il a fait d’ailleurs formellement appel de sa condamnation pour viol et agression sexuelle à New York, qui lui a été infligée en mars 2020 à l'issue d'un procès retentissant.