La somme astronomique touchée par le Prince Harry pour la publication de ses mémoires

Alors que le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022, il aurait d’ores et déjà touché une coquette somme pour ce projet, écrit dans le plus grand secret depuis un an, et dévoilé en début de semaine.

Le trentenaire installé aux Etats-Unis avec son épouse Meghan Markle depuis avril 2020, aurait reçu, selon des initiés, au moins vingt millions de dollars d’avancement, soit près de dix-sept millions d’euros, pour publier ses mémoires, rapporte Page Six. Le magazine croit également savoir que le co-auteur de l’ouvrage J.R. Moehringer aurait, quant à lui, reçu au moins un million de dollars, soit environ 850 000 euros.

Des sommes conséquentes déboursées par la maison d’édition Penguin Random House - déjà à l’origine de la publication des mémoires de l’ancien président Barack Obama - qui avec ce futur best-seller, prend finalement peu de risques financiers.

Que fera Harry de ces 17 millions d’euros ?

Si le papa de Lilibet et d’Archie a déclaré vouloir reverser tous les bénéfices de ses mémoires à une œuvre caritative, qu’en sera-t-il de cette avance ? Le Prince, qui ne reçoit plus aucun soutien financier de la monarchie britannique, conservera-t-il cette somme pour subvenir aux besoins de sa famille ? Le prince n’a pour l’heure apporté aucune réponse.

En revanche, les grandes lignes et le ton de cet ouvrage sont déjà connus, puisque le prince y abordera sa vie, de son enfance à aujourd'hui, en passant par ses années dans l'armée ainsi que son rôle de père et de mari. « J'ai hâte que les gens lisent un récit de ma vie qui soit exact et totalement vrai», a notamment fait savoir le prince Harry, comme le rapporte Voici. Un livre qui fait déjà trembler la famille royale.