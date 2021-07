Philippe Etchebest déguisé en gendarme pour dénoncer l'extension du pass sanitaire dans les restaurants

Le chef star Philippe Etchebest a revêtu un déguisement de gendarme pour dénoncer l’extension du pass sanitaire dans les restaurants.

Le cliché a fait le tour des réseaux sociaux. Le médiatique Philippe Etchebest a été photographié jeudi 22 juillet devant son restaurant bordelais « Le Quatrième Mur », déguisé en gendarme pour accueillir ses clients. Une image qui se veut forte pour dénoncer l’extension du pass sanitaire dans les restaurants et bars dès le début du mois d’aout.

À #Bordeaux, le chef Philippe #Etchebest s’est habillé en gendarme pour contrôler les #PassSanitaire à l’entrée de son restaurant.





Il a le sens des coups médiatiques. pic.twitter.com/3owIeXnGMG — Christopher Nunès (@NunesChr) July 22, 2021

Un nouveau coup de gueule médiatique vivement commenté sur les réseaux sociaux.

Mais qui m'empêchera de voter #Etchebest en 2022 !?^^ C'est vraiment un crack https://t.co/2tf057TKEg — Charles Karmichael (@AgentKarmichael) July 22, 2021

philippe etchebest viens faire un reconversion en gendarme de saint tropez — MrFred Gaming (@Mrfredgaming) July 22, 2021

Le chef de brigade du concours culinaire « Top Chef » s’est beaucoup exprimé sur les conditions des restaurateurs depuis le début de la crise sanitaire et multiplie les coups de gueule contre la politique gouvernementale.

« Vous vous rendez compte, un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, ça va finir en bagarre de saloon. On voit bien la réaction des gens parfois, ça peut être violent », avait-il déclaré sur RMC vendredi 16 juillet. « Ce n'est pas à nous de faire la police. En plus de ça, on risque 45.000 euros d'amende et un an d'emprisonnement ! On est traités comment là ? C'est pas possible, on ne peut pas mettre en place de telles mesures. On ne peut pas remplacer la police ».

Ironie du sort, le restaurant a été contraint de fermer ses portes quelques heures après la diffusion du cliché, plusieurs cas de suspicion au Covid-19 ayant été déclarés au sein du personnel. « C’est avec tristesse et regret que nous vous informons de la fermeture de l’établissement pour quelques jours », peut-on lire sur le site du Quatrième Mur. Aucune date de réouverture n’a pour le moment été précisée.