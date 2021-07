État-Unis : un manoir de Beyoncé et Jay-Z incendié, la piste criminelle évoquée

Ce 21 juillet, l’une des propriétés du couple formé par Beyoncé et Jay Z a pris feu. D’après les premières pistes, leur manoir situé à la Nouvelle-Orléans aurait été la cible d’un incendie criminel.

C’est grâce au détecteur de fumée que les secours d’incendie ont été alertés aux alentours de 18 heures, dans la soirée de mercredi dernier. Après deux heures d’intervention, les 22 pompiers dépêchés sur place ont finalement réussi à maitriser les flammes, puis à éteindre entièrement le feu.

UPDATE: NOPD confirms the fire at the home reportedly owned by Beyoncé and Jay-Z is being investigated as simple arson. PD received tip about suspicious person around the same time/ area as fire. @WGNOtv pic.twitter.com/3P4ThP4LeV

— Chris Welty (@Chris_R_Welty) July 22, 2021