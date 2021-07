Lady Di : sa nièce Kitty Spencer a épousé le milliardaire Michael Lewis

Elle a dit «oui». La nièce de la princesse Diana a épousé son fiancé, le milliardaire Michael Lewis, ce samedi 24 juillet, à la Villa Aldobrandini, située à Frascati, en Italie.

La jeune femme de 30 ans est en couple depuis environ deux ans avec ce magnat de la mode sud-africain, âgé de 62 ans.

Le jour J, la jeune mariée avait revêtu une robe signée Dolce&Gabbana, la maison de couture pour laquelle elle est mannequin depuis 2017.

La fin d'une tradition

Lady Kitty Spencer est la fille du comte Charles Spencer, le frère de Diana et de Victoria Aitken. D'après le Daily Mail, les frères de la mariée, Louis Spencer, le vicomte Althorp et Samuel Aitken, l’ont accompagnée devant l’autel. Quant à ses sœurs jumelles, Eliza et Amelia, elles étaient également présentes pour les noces, tout comme la vicomtesse Emma Weymouth.

La jeune femme a néanmoins rompu la tradition des jeunes femmes Spencer. En effet, il semble que Lady Kitty ne portait pas le célèbre diadème Spencer, la coiffe en diamant avec un motif floral de tulipes et de fleurs en forme d'étoile, portée par sa tante Diana lors de son mariage avec le prince Charles en 1981, ainsi que par toutes les autres femmes Spencer.

Après la cérémonie, Lady Kitty et son mari ont offert aux invités un incroyable feu d'artifices.