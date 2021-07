Britney Spears lance les démarches pour retirer la tutelle à son père

«FreeBritney» va-t-il enfin devenir réalité ? La chanteuse a lancé ce 26 juillet une procédure juridique pour retirer sa tutelle à son père, et la confier à un comptable indépendant.

Jamie Spears exerce en effet un contrôle total sur les finances de sa fille depuis 2008. Treize années que Britney Spears, dans un témoignage bouleversant au tribunal de Los Angeles, a jugées abusives et traumatisantes. «Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir, je suis tellement en colère», a-t-elle décrit. «Je mérite d'avoir une vie.»

Et son nouvel avocat, Mathew Rosengart, est bien décidé à lui offrir. Choisi par Britney Spears elle-même - une première depuis le début de sa tutelle - mi-juillet, l'avocat avait promis la semaine dernière des démarches «agressives et rapides» contre le père de la chanteuse.

Dans un document consulté par le New York Times, il énonce que, puisque l'interprète de «Toxic» est désormais autorisée à nommer son propre avocat, elle pourrait aussi nommer son propre tuteur. Le comptable californien Jason Rubin est pressenti pour endosser cette responsabilité.

L'affaire tranchée en septembre

La requête de Britney Spears sera examinée par le tribunal de Los Angeles. La juge Brenda Penny décidera fin septembre de retirer - ou non - la tutelle de la chanteuse à son père. L'an dernier, une requête similaire avait été déposée et Brenda Penny l'avait rejetée.

Quant à Jamie Spears, se retirer de son propre chef semble improbable. Son avocat a indiqué qu'il continuerait de se battre pour garder la tutelle, «ayant été présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7» pour sa fille.

La tutelle de Britney Spears, aujourd'hui âgée de 39 ans, a été mise en place en 2008. La star était considérée comme incapable de gérer sa fortune après avoir enchaîné les déboires sous l'œil des paparazzis, allant jusqu'à se raser la tête. Depuis, ses 60 millions de dollars sont entièrement sous le contrôle de son père. Elle ne peut pas non plus prendre de décisions concernant ses médicaments ou ses relations. Au tribunal de Los Angeles, Britney Spears a déclaré avoir été obligée de garder un stérilet, alors qu'elle souhaitait avoir d'autres enfants.

L'interprète de «Baby One More Time» a reçu le soutien de nombreuses stars de la pop, comme Madonna, Ariana Grande ou encore son ancien compagnon, Justin Timberlake. Le #FreeBritney s'est imposé sur les réseaux sociaux pour demander le retrait d'une tutelle jugée abusive. De son côté, la chanteuse a annoncé qu'elle ne remonterait plus sur scène tant que ses finances seraient gérées par son père.