Laurent Delahousse : sa tendre déclaration à sa famille sur Instagram

Un tendre message d'une grande rareté. Le présentateur du JT de 20H sur France 2 a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle on devine sa femme, Alice Taglioni, debout devant l'un de leurs enfants.

La photo, un noir et blanc bordée d'un cadre on ne peut plus artistique, suggère plus qu'elle ne montre, comme en a l'habitude le couple formé il y a maintenant plusieurs années, et qui reste très discret sur son intimité.

Le cliché posté dimanche dernier est accompagné d'un simple message, «My love», en direction de l'actrice, qu'il avait d'ailleurs rencontré lors d'un de ses passages sur le plateau du JT de France 2. On les devine en vacances en plein air, après une année bien chargée en actualités pour le présentateur.

Déjà père de deux filles, Liv-Helen et Sacha, nées en 2005 et 2008 de sa précédente union avec Florence Kieffer, Laurent Delahousse a pris soin de ne pas dévoiler le visage de leur enfant, une charmante tête blonde, qui pourrait être Lino, né en 2019, ou sa troisième fille née en 2016, Swann.

Les nombreux commentaires, positifs et attendris, ne se sont pas fait attendre de la part de ses nombreux fans, et ne devraient donc pas perturber cette pause estivale au Cap Ferret, où Laurent Delahousse possède une villa.