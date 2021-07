Prince Harry : un dessin animé tourne en dérision son exil américain

Une nouvelle comédie vient faire grincer des dents la famille royale britannique. Jeudi 29 juillet a été diffusé The Prince, sur la chaîne américaine HBO Max. Une série animée qui se moque notamment du Prince Harry et de son épouse Meghan.

Dans le premier trailer (ci-dessus) qui accompagne le lancement du premier épisode, on peut y apercevoir le couple exilé à Los Angeles (Californie), qui s'installe dans un appartement au sein de l'immeuble de Melrose Place (tiré de la fameuse série des années 1990). On peut y reconnaître la caricature du prince qui découvre que «de petits palais peuvent exister au sein d'un grand palais».

Une comédie grinçante sur les Windsor

La série The Prince ne s'attarde pas seulement sur l'exil du prince et son épouse, mais égratigne surtout l'ensemble de la famille royale, de la reine Elizabeth II au couple du Prince William et Kate, en passant par le prince Charles et Camilla Parker Bowles. Surtout, c'est le petit prince George qui est ici mis particulièrement en avant, sous l'identitié d'un enfant espiègle et ambitieux.

Cette nouvelle série, dont douze épisodes ont déjà été produits, devaient initialement être diffusée au printemps dernier. Mais la mort du prince Philip avait endeuillée la production qui a dû revoir les scènes, et remonter certains passages où le défunt mari d'Elizabeth II apparaissait.