Les stars réagissent suite aux propos homophobes du rappeur DaBaby

Alors qu’il se produisait au festival Rolling Doud de Miami la semaine dernière, DaBaby a fait une entrée de scène très remarquée. En effet, le jeune rappeur américain a tenu des propos homophobes lors de son show. Dua Lipa, Chris Brown ou encore Madonna ont réagi dans la foulée.

«Si vous n’êtes pas venus aujourd’hui avec le VIH, le SIDA ou n’importe quelle autre maladie sexuellement transmissible qui vous tue en deux, trois semaines, allumez votre téléphone. Mesdames, si votre ch.... sent l’eau, allumez votre téléphone. Les mecs, si vous ne s... pas des b... dans un parking, allumez votre téléphone», avait alors lâché le rappeur de 29 ans.

Des propos choquants, qui n’ont pas manqué de faire réagir le public présents sur place. Sifflé et hué, un spectateurs lui avait même jeté une chaussure, en signe de mécontentement. De leur côté, les stars aussi ont très rapidement répondu aux propos de DaBaby.

Le jeune rappeur originaire de Cleveland qui avait percé l’année dernière, grâce à son tube «Rockstar» en featuring avec Roddy Ricch, a collaboré plus récemment avec une artiste de la pop musique. Il s’agit de la chanteuse anglaise Dua Lipa. Et après les propos polémiques du rappeur, les fans de cette dernière lui ont demandé de supprimer le titre «Levitating» sur lequel il s’était invité pour un remix qui cartonne dans les charts américains.

Dua Lipa addresses violently homophobic comments made by DaBaby at Rolling Loud:





“I’m surprised and horrified… I know my fans know where my heart lies and that I stand 100% with the LGBTQ community. We need to come together to fight the stigma and ignorance around HIV/AIDS.” pic.twitter.com/jnJDvppMTx

— Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2021